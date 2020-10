Compleanno Hauge: gli auguri del Milan al proprio giocatore

In pochi giorni ha giocato a San Siro prima da avversario con la maglia del Bodø/Glimt e, poi, da rossonero, esordendo domenica scorsa contro lo Spezia in campionato. Jens Petter Hauge è sbarcato da poco nel mondo Milan: lui, classe 1999, ha avuto qualche giorno a disposizione per allenarsi con la squadra prima di rispondere alla convocazione della Norvegia. Anche nel caso della nazionale, una primissima volta. Sono settimane piene di novità per Hauge, che oggi festeggia anche il suo 21esimo compleanno: tanti auguri da parte della famiglia rossonera!