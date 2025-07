Compleanno Galliani: arrivano gli auguri del Milan allo storico ex AD: il post social – FOTO

Compleanno Galliani: il Milan si è unito ai tanti messaggi di auguri nel giorno degli 81 anni del suo storico ex AD

Oggi, 30 luglio 2025, il mondo del calcio festeggia un compleanno importante: Adriano Galliani compie 81 anni. Storico braccio destro di Silvio Berlusconi nel mondo dello sport e non solo, Galliani è stato l’amministratore delegato che ha guidato l’epopea berlusconiana del Milan, portando il club rossonero a dominare in Italia, in Europa e nel mondo per oltre tre decenni.

La sua carriera al Milan è stata un vero e proprio tripudio di successi. Dal 1986 al 2017, per ben 31 stagioni, Galliani ha ricoperto il ruolo di AD, contribuendo in maniera determinante a costruire una delle squadre più vincenti della storia del calcio. Il suo palmarès rossonero è impressionante e parla da sé: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppe Intercontinentali/Mondiale per Club. Numeri che testimoniano la grandezza di un dirigente che ha saputo scegliere i migliori allenatori (da Arrigo Sacchi a Fabio Capello, fino a Carlo Ancelotti) e i più grandi campioni (da Marco van Basten a Paolo Maldini, passando per Kaká e Andriy Shevchenko), creando squadre leggendarie.

Warmest wishes from all of us! 🔴⚫ pic.twitter.com/xsqGwml2CA — AC Milan (@acmilan) July 30, 2025

Anche il Milan attuale non ha voluto far mancare il suo affettuoso messaggio di auguri, pubblicando sui propri canali social: “I più calorosi auguri da tutti noi“. Un riconoscimento doveroso per un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club e nel cuore dei tifosi.

Nonostante l’età, Galliani continua a essere una figura assoluta protagonista nel panorama calcistico italiano. Dopo la gloriosa esperienza milanista, ha seguito Berlusconi anche nell’avventura del Monza, dove tuttora ricopre un ruolo di primo piano, dimostrando la sua incrollabile passione e la sua competenza manageriale. Anche se la scorsa stagione ha visto il Monza retrocedere in Serie B, la sua determinazione nel riportare la squadra ai vertici è più forte che mai.

Mentre Galliani celebra il suo compleanno, il Milan si proietta verso il futuro con nuove figure chiave. La dirigenza rossonera ha infatti affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Igli Tare, professionista di grande esperienza e conoscenza del calcio internazionale. In panchina, la guida tecnica è passata a un volto ben noto al tifo milanista: Massimiliano Allegri, richiamato per portare nuova linfa e ambizione al progetto.

La storia di Adriano Galliani è un esempio di dedizione, visione e successo nel mondo del calcio, un percorso costellato di trionfi che lo rende uno dei dirigenti più iconici e rispettati di sempre. Auguri di cuore, Presidente Galliani!

Fonte: Messaggio ufficiale AC Milan.