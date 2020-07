Compleanno Antonio Donnarumma: gli auguri del Milan

Oggi è il compleanno di Antonio Donnarumma. AC Milan fa gli auguri all’estremo difensore rossonero, tramite i social

Antonio Donnarumma compie 30 anni. AC Milan gli fa gli auguri di buon compleanno tramite i social network. L’estremo difensore rossonero, in campionato, in questa stagione non ha ancora trovato spazio, visto l’ottimo impiego di suo fratello.

Il futuro, però, sarebbe legato a quello di Gianluigi Donnarumma. Stando a quanto riferiscono le ultime indiscrezioni il Milan sarebbe pronto a trattare con Mino Raiola il rinnovo del baby classe ’99.