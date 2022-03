Compagnoni: «In questo momento Ibrahimovic è la riserva di Giroud»

Maurizio Compagnoni ha analizzato le scelte di Pioli per l’attacco del Milan in vista delle ultime 8 partite di campionato: Giroud titolare

Ospite negli studi di Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato del dualismo Ibrahimovic-Giroud:

«Pioli ce l’ha sotto gli occhi tutti i giorni, in questo momento il titolare è Giroud; ma credo allo stesso modo che sia altamente probabile una staffetta. Non dico un tempo per uno, un’ora abbondante Giroud e poi venticinque-trenta minuti per Ibra. Potrebbe essere questa la soluzione, dipende anche da come si svilupperà la partita. A sensazione però il centravanti titolare del Milan in questo momento è Giroud».