Compagnoni: «Il Milan ha avuto il classico braccino del tennista»

Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha detto la sua in merito al match disputatosi domenica sera tra Milan e Cagliari:

«Contro i sardi ha avuto metaforicamente il braccino del tennista. Sono scesi in campo con la convinzione di trovare un avversario con la testa già in vacanza, ma il Cagliari ha giocato una grande partita. Il Milan si è bloccato, era contratto, giocava lentissimo. Con l’Atalanta il braccino non lo avrà, con loro potranno aspettare e non andare in vantaggio subito».