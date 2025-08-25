Comotto esordisce in Serie B: il racconto della prima con Lo Spezia del calciatore di proprietà del Milan. Le ultimissime

È stato un debutto agrodolce per il giovane talento del Milan, Christian Comotto, che ha fatto il suo esordio in Serie B con la maglia dello Spezia. Il centrocampista, di soli 17 anni, è sceso in campo nella sentitissima sfida contro la Carrarese, un derby toscano che ha richiamato numerosi tifosi allo stadio “Alberto Picco”. La partita, terminata con una sconfitta per 0-2 per i padroni di casa, ha visto Comotto entrare a inizio ripresa, subentrando a un compagno di squadra.

Per Comotto, che è stato schierato da Massimiliano Allegri durante il precampionato del Milan, si tratta di un passo importante nella sua crescita professionale. Prima del suo trasferimento in prestito secco allo Spezia, il giovane centrocampista aveva già avuto modo di mettersi in mostra con la prima squadra rossonera. In tre occasioni, per un totale di 81 minuti, Allegri gli aveva concesso spazio, dimostrando di credere nelle sue potenzialità. Il momento clou di questa breve parentesi estiva è stato senza dubbio il gol segnato agli australiani del Perth Glory, un rigore tirato con freddezza, con un gesto tecnico da vero fuoriclasse: un cucchiaio che ha beffato il portiere avversario.

Il suo esordio in Serie B, pur non essendo stato coronato dalla vittoria, gli ha comunque permesso di assaporare il calcio professionistico e di mettersi alla prova in un contesto competitivo. Nel corso dei 45 minuti in cui è rimasto in campo, Comotto ha dimostrato impegno e personalità, sebbene abbia ricevuto un’ammonizione all’82’. L’obiettivo di questa esperienza in prestito è chiaro: permettere al giovane di accumulare minuti e maturare, per poi tornare al Milan con un bagaglio di esperienza più ricco.