Comotto Milan, inizia ufficialmente la sua avventura in prestito a Spezia: il messaggio ai tifosi del giovane sui social. Le ultimissime sui rossoneri

Nella giornata di ieri, il Milan ha ufficializzato un’operazione che evidenzia la sua strategia di valorizzazione dei giovani talenti. Contestualmente al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028, il club rossonero ha comunicato la cessione in prestito di Christian Comotto allo Spezia, squadra militante in Serie B. Questa mossa sottolinea la grande fiducia che il Milan ripone nel centrocampista classe 2008, ritenendolo un prospetto su cui investire a lungo termine, ma al tempo stesso riconoscendo la necessità di fargli maturare esperienza in un campionato competitivo.

Per Comotto, il passaggio allo Spezia non è un semplice trasferimento, ma l’inizio di un percorso cruciale per la sua crescita. Il giocatore stesso ha espresso questo concetto con grande lucidità e determinazione in un post sul suo profilo Instagram. “Inizia un percorso importante per me e per la mia crescita, sia a livello personale che professionale”, ha scritto, mostrando una maturità e una consapevolezza non comuni per la sua giovane età. L’entusiasmo del ragazzo è palpabile: si è detto “orgoglioso di vestire e difendere i colori di questa maglia” e ha promesso di “dare il massimo ogni secondo” per il bene del club e dei tifosi, sognando già di giocare in uno “stadio straordinario” e vederlo “pieno”.

L’esperienza allo Spezia sarà un banco di prova fondamentale per Christian Comotto, che avrà l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi, imparare dai compagni più esperti e affinare le sue qualità tecniche e tattiche in un contesto agonistico di alto livello. Un passo decisivo verso il sogno di tornare a Milano da protagonista.