Comotto Milan, Allegri stravede per il giovane centrocampista: oggi sarà titolare in un ruolo ben preciso. Le ultimissime sui rossoneri

Le parole di Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport dipingono un quadro affascinante per un giovanissimo talento rossonero: Christian Comotto. A soli 17 anni, un’età in cui molti ragazzi pensano ancora alla scuola, Comotto è stato designato da Max Allegri come il metronomo del centrocampo del Milan nell’amichevole contro il Perth Glory. “Max Allegri ha dato le chiavi della squadra a Christian Comotto, che non ha l’età per prendere la patente,” scrive Bianchin, sottolineando la fiducia riposta dal tecnico livornese in questo promettente biondo.

Una scelta non da poco, considerando che a riposo c’è Ricci e, con una nota di colore, “niente Modric, che sta arrivando a Milano in questi giorni”. Per Comotto, questa titolarità è una soddisfazione immensa e un segnale chiarissimo delle intenzioni del club. Allegri, infatti, sembra volerlo plasmare come un vero e proprio playmaker, nonostante nelle giovanili, con i suoi coetanei, Christian abbia ricoperto prevalentemente il ruolo di mezzala. Questa nuova posizione in campo indica una visione specifica del tecnico sul suo futuro e sulle sue capacità di dettare i ritmi e smistare palloni.

La personalità non manca a Comotto: “Il biondo non è tipo da spaventarsi,” rassicura Bianchin, evidenziando una maturità e una freddezza insolite per la sua età. Questa dote sarà fondamentale non solo nell’amichevole australiana, ma anche per il suo prossimo futuro. A meno di clamorose sorprese, infatti, Comotto si prepara a vivere un’esperienza in prestito allo Spezia nella prossima stagione, un banco di prova significativo per continuare il suo percorso di crescita in un campionato più competitivo. L’attenzione su questo giovane talento è già alta, e la partita contro il Perth Glory sarà solo il primo capitolo di una storia che si preannuncia interessante.