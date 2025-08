Comotto Milan, il classe 2008 lascia Milanello: firma in arrivo e accordo blindato. I dettagli

Comotto Milan, il talentuoso classe 2008 sta per unirsi allo Spezia: pronte le visite mediche per quello che sarà un prestito annuale

Finalmente sta per arrivare l’ufficialità: Comotto, il promettente giovane centrocampista proveniente dalle giovanili del Milan, si appresta a vestire la maglia dello Spezia. Dopo settimane di attesa e un accordo di prestito già concordato a luglio, il talentuoso mediano sosterrà oggi le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club ligure per la prossima stagione. La notizia, anticipata dall’affidabile esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma un’operazione strategica per tutte le parti coinvolte.

Per il calciomercato Milan, questa cessione in prestito rappresenta una mossa ben precisa nella gestione dei suoi giovani talenti. L’obiettivo primario è quello di garantire a Comotto un percorso di crescita e la possibilità di accumulare minuti preziosi in un campionato competitivo come la Serie B (o Serie A, a seconda della categoria dello Spezia per la stagione in oggetto, ma si assume Serie B per un giovane). Nelle ultime stagioni, il sovraffollamento a centrocampo in rossonero, con la presenza di giocatori esperti e affermati, ha limitato le opportunità per i ragazzi provenienti dalla Primavera. La filosofia del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sembra chiara: valorizzare i giovani attraverso esperienze significative lontano da Milanello, per poi magari riaverli in futuro con un bagaglio tecnico e tattico decisamente più ampio.

Anche il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dato il suo benestare all’operazione. Allegri, noto per la sua capacità di lavorare con i giovani e inserirli gradualmente nei suoi schemi, riconosce l’importanza di un prestito formativo per un calciatore del calibro di Comotto. L’allenatore livornese avrà così modo di monitorare i progressi del ragazzo da vicino, valutandone l’evoluzione e la capacità di adattamento al calcio professionistico. Si prevede che Comotto possa ricoprire un ruolo chiave nello Spezia, un club che tradizionalmente punta molto sui giovani promettenti e offre loro spazio per mettersi in mostra.

D’altro canto, per lo Spezia, l’arrivo di Comotto è un vero e proprio colpo di mercato. Il club ligure si assicura un centrocampista moderno, con buone doti tecniche, visione di gioco e una notevole intelligenza tattica. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo versatile, in grado di ricoprire diverse posizioni nella mediana e di contribuire sia in fase di costruzione che di interdizione. La sua freschezza atletica e la sua voglia di emergere saranno un valore aggiunto per la squadra, che mira a raggiungere i propri obiettivi stagionali puntando su un mix di esperienza e gioventù.

L’accordo di prestito, come confermato da Romano, è stato definito già a luglio, a dimostrazione della lungimiranza delle due società e della volontà del giocatore di intraprendere questa nuova avventura. Le visite mediche di oggi sono l’ultimo passo formale prima della firma del contratto, che ufficializzerà il passaggio di Comotto allo Spezia. Tutti gli occhi saranno ora puntati sul campo, per vedere come il giovane centrocampista del Milan saprà sfruttare questa importante opportunità e dimostrare tutto il suo potenziale. È una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua giovane carriera, e il Milan, con Tare e Allegri al timone, osserverà con attenzione il suo sviluppo.