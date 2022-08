Comolli: «L’obiettivo di RedBird è di migliorare e non quello di fare soldi a breve termine». Le parole del presidente del Tolosa

Damien Comolli ha parlato ai microfoni di actuToulouse delle strategie di RedBird. Ecco le parole del presidente del Tolosa:

«Fin dall’inizio abbiamo dimostrato perché siamo venuti. Tutto il denaro che il club guadagna viene reinvestito in trasferimenti, nel monte salari o nelle infrastrutture. RedBird = lungo termine, RedBird ≠ speculazione, e non si è mai trattato di questo! Non siamo qui per vendere giocatori, siamo qui per investire nel club, per farlo crescere e arrivare il più in alto possibile. Poi, se un giocatore non vuole prolungare il suo contratto, saremo obbligati a venderlo. E se riceviamo un’offerta che riteniamo superiore al prezzo di mercato e che possiamo reinvestire per migliorare la squadra, lo faremo sempre. È sempre con l’obiettivo di migliorare, non con l’obiettivo di fare soldi a breve termine. Questa non è affatto la filosofia di RedBird».