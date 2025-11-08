Como Cagliari 0-0: Fabregas rallenta. Pareggio a reti bianche anche tra Lecce e Verona. Il resoconto dei match

Como Cagliari 0-0: i lariani raccolgono solo un punto e rallentano in classifica. Pareggio a reti bianche tra Lecce e Verona

Le partite delle 15:00 di Serie A si sono concluse con due pareggi a reti inviolate, nonostante gli sforzi delle squadre e l’intervento decisivo del VAR.

Lecce Hellas Verona: un rigore revocato

Il match tra Lecce e Hellas Verona ha visto i padroni di casa sin da subito più propositivi, in cerca del gol del vantaggio. La prima azione significativa si è verificata al 6’ del primo tempo, con un tentativo di Banda prontamente neutralizzato dal portiere ospite, Montipò. Nonostante anche gli ospiti si siano resi pericolosi, la prima frazione di gioco si è chiusa in un nulla di fatto.

Il copione non è cambiato nella ripresa, con entrambe le squadre alla ricerca della rete. Il momento cruciale è arrivato al 78’: un calcio di rigore assegnato al Lecce è stato successivamente revocato dopo la revisione al VAR, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0 finale.

Como Cagliari: autogol annullato e occasioni spuntate

Non molto diversa la situazione a Como. Anche in questo caso, i padroni di casa si sono dimostrati più propositivi, mantenendo il possesso palla per gran parte dell’incontro.

Il gol del vantaggio è stato sfiorato dagli ospiti, ma il tentativo (un autogol di Valle) è stato annullato dopo l’intervento del VAR. L’occasione più ghiotta per il Como è arrivata al 54’, con un tiro pericoloso di Morata, ex Milan, sventato da una pronta parata di Caprile, obiettivo del calciomercato rossonero, che ha così mantenuto il punteggio in equilibrio fino al triplice fischio.