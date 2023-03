Commisso: «Io rispetto le regole, altri no e sono aiutati»

Rocco Commisso torna all’attacco. Le sue dichiarazioni ad un incontro con gli studenti dell’Università di Firenze

COMMISSO – «Tutti si aspettavano che questo ricco Rocco veniva qui e comprava tutto con la sua ricchezza, ma non è così, perché pur volendo non si può fare. Io non faccio imbrogli, le regole ci sono e vanno rispettate. Ci sono i furbi che le hanno violate e sono stati aiutati».