Commisso: «Il Milan sarà venduto ma non si dice che Mister Li ha perso 500 milioni». Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del Milan rispondendo ad alcune domande inviategli via audio dai giornalisti.

«La Juve negli ultimi tre anni ha messo 700 milioni nel mercato e il valore degli affari è di 800 milioni. Suning ha perso il controllo della sua azienda, hanno molti debiti e un’altra compagnia che in sei mesi deciderà se prendere il controllo nei prossimi mesi. Il Milan sarà venduto ma non si dice che Mister Li, un altro cinese, ha perso 500 milioni. Sulla Roma in tanti hanno parlato del gran lavoro fatto, tanti applausi dei giornalisti famosi. Danno 10 milioni a Mourinho, hanno speso 140 milioni sul mercato. Ma dopo l’arrivo dei Friedkin sono arrivati prima settimi e poi sesti, un solo punto sopra di noi».