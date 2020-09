Colpo Milan: oggi visite mediche di Marshage, giunge dall’IFK Lidingö

Colpo Milan: i rossoneri hanno chiuso per il classe 2004 Marshage dell’IFK Lidingö, oggi visite mediche e successivamente firma

Il Milan ha chiuso per il giovanissimo classe 2004 Wilgot Marshage, proveniente dall’IFK Lidingö. Lo riporta fotbolldirekt.se. Oggi visite mediche. Ecco le parole dell’allenatore del club della seconda divisione svedese:

«Oggi va a Milano per farsi visitare da un medico. È stato tutto abbastanza veloce ed è ovviamente molto bello per lui. È molto divertente, ovviamente, dimostrare che è possibile passare dal Lidingö a un grande club come il Milan. Ovviamente è triste perdere un giocatore titolare in prima squadra, ma quando si tratta di un trasferimento come questo non te ne puoi preoccupare. È molto divertente per lui e la sua famiglia, sì, tutti sono coinvolti. Che tipo di giocatore è? È un giocatore maturo e fisicamente forte per la sua età. Molto ben allenato e con un’ottima percezione del gioco. Ha giocato principalmente da centrocampista interno, ma ha anche giocato da centrocampista e ha fatto molto bene nella divisione 2».