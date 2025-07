Colombo saluta il Milan e si presenta al Genoa: le dichiarazioni dell’ex rossonero

Colombo, ex attaccante del Milan, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Genoa: le sue parole

Genova accoglie un nuovo volto per il suo attacco: Lorenzo Colombo è ufficialmente un giocatore del Genoa. L’ex attaccante del calciomercato Milan si è trasferito in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, un’operazione che sottolinea la fiducia riposta nel giovane talento. Dopo le ufficialità da parte di entrambi i club, Colombo ha voluto presentarsi ai suoi nuovi tifosi sui social media, condividendo una foto che lo ritrae con la storica maglia del Grifone.

Il suo messaggio ha subito acceso l’entusiasmo della piazza. “Inizia una nuova sfida, con la maglia del Club più antico d’Italia“, ha scritto Colombo, evidenziando immediatamente il peso e la tradizione della sua nuova squadra. Ha proseguito descrivendo Genova come “Una piazza che vive di passione vera. Fiero di farne parte”. Parole che risuonano profondamente con la tifoseria rossoblù, nota per il suo attaccamento incondizionato e il suo calore. L’attesa per l’esordio è palpabile, e Colombo non ha nascosto la sua impazienza: “Non vedo l’ora di sentire il Ferraris esplodere e dare tutto per questi colori“. Un’affermazione che promette impegno massimo e dedizione totale per la causa genoana.

Questo trasferimento rappresenta un passo importante nella carriera di Colombo, che cerca continuità e l’opportunità di dimostrare appieno il suo valore. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dove Tare è ora il nuovo Direttore Sportivo e Allegri il nuovo allenatore, l’attaccante ha mostrato lampi del suo potenziale, ma ha bisogno di un contesto che gli permetta di esprimersi con regolarità. Il Genoa, con la sua fame di risultati e un ambiente notoriamente stimolante, sembra la piazza ideale per il suo sviluppo.

Il diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni è una clausola significativa. Indica che il Genoa ha intenzione di puntare forte su di lui nel lungo termine, qualora Colombo riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati, verosimilmente legati a presenze, gol o al raggiungimento della salvezza per la squadra. Questa formula offre una doppia motivazione per il giocatore: non solo l’obiettivo di fare bene per il Genoa nella stagione corrente, ma anche la prospettiva di un futuro stabile e duraturo con il Grifone.

L’arrivo di Colombo è stato accolto con favore dai tifosi genoani, che vedono in lui un giovane attaccante con grandi margini di miglioramento e la voglia di lasciare il segno. La sua presenza sui social, immediata e diretta, ha già creato un primo legame con la piazza, dimostrando la sua personalità e la sua voglia di integrarsi. La Serie A è un campionato impegnativo, e Colombo avrà l’opportunità di confrontarsi con difese di alto livello, un banco di prova fondamentale per la sua crescita.

In sintesi, l’approdo di Lorenzo Colombo al Genoa non è solo un semplice trasferimento, ma l’inizio di un nuovo capitolo per un giovane talento che cerca la sua definitiva consacrazione. Con la passione del Genoa e la determinazione di Colombo, le premesse per una stagione ricca di emozioni e gol ci sono tutte.