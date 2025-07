Colombo Milan, visite mediche in corso con il Genoa! Ecco gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Si chiude un altro capitolo del calciomercato per il Milan, che saluta Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 cresciuto nel proprio settore giovanile. Dopo essere rientrato in Italia dalla tournée asiatica con i rossoneri, Colombo è arrivato ieri sera a Genova e sta ora svolgendo le visite mediche di rito prima di ufficializzare il suo passaggio al Genoa. La notizia è stata confermata da Antonio Vitiello, giornalista attento alle dinamiche di mercato del Diavolo.

Il trasferimento di Lorenzo Colombo, un centravanti fisico e dotato di un buon fiuto del gol, avverrà con una formula particolare: un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, diventerà obbligo. Nello specifico, l’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza del Genoa in Serie A e al raggiungimento di un certo numero di gol e presenze da parte del giovane attaccante. Questa clausola dimostra la volontà del club ligure di puntare su Colombo con prospettive a lungo termine, subordinando l’acquisto definitivo alle sue performance e ai risultati della squadra.

Il Percorso di Colombo: Tanti Prestiti, Ora la Svolta?

Per Lorenzo Colombo, questa rappresenta l’ennesima tappa in prestito della sua giovane carriera. Nelle ultime stagioni, il talentuoso attaccante ha vestito le maglie di Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli, dove ha militato nell’ultima annata. Ogni esperienza gli ha permesso di accumulare minuti e maturare, ma senza mai trovare una stabilità nel club di appartenenza.

Questa volta, però, la formula del trasferimento al Genoa è diversa rispetto ai precedenti “semplici” prestiti con diritto di riscatto. La clausola dell’obbligo condizionato indica una maggiore fiducia da parte del club acquirente e, potenzialmente, una svolta nella carriera del giocatore. Se Colombo dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati, il suo futuro sarà definitivamente lontano da Casa Milan.

Strategie di Mercato del Milan con Allegri e Tare

La cessione di Colombo rientra nelle strategie di mercato del Milan, orchestrate dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tare, uomo di mercato con una vasta esperienza e una spiccata capacità di gestire operazioni complesse, sta lavorando per sfoltire la rosa e ottimizzare gli investimenti. Allegri, tecnico pragmatico e vincente, valuta attentamente ogni singolo elemento, cercando di costruire una squadra equilibrata e funzionale ai suoi schemi tattici.

Liberare giocatori che non rientrano nei piani permette al Milan di ridurre il monte ingaggi e generare fondi da reinvestire in nuovi acquisti, come quelli per rinforzare la fascia sinistra o l’attacco, reparti su cui il club sta concentrando i propri sforzi. La partenza di Colombo, quindi, è un tassello in questo più ampio disegno di costruzione della rosa per la prossima stagione, sotto la nuova guida tecnica e dirigenziale.