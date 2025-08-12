Colombo Genoa, il consiglio a Camarda: «Non capita tutti i giorni di giocare nel Milan»

Colombo Genoa, l’attaccante ha parlato dell’ex compagno Camarda e della sua scelta di lasciare il Milan

Il Milan, sotto la guida attenta del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando alacremente per costruire la squadra del presente e del futuro. In questo contesto, l’attenzione non è rivolta solo ai grandi nomi del calciomercato, ma anche ai giovani talenti che si affacciano al calcio professionistico. Tra questi, spicca la figura di Francesco Camarda, il quale ha da poco intrapreso una nuova avventura in prestito al Lecce. Sulla sua scelta, e sul suo futuro, ha detto la sua un altro giovane attaccante cresciuto nel vivaio rossonero, Lorenzo Colombo, ora al Genoa, in un’intervista rilasciata a “Cronache di Spogliatoio”.

Le parole di Colombo sono un mix di stima e comprensione, frutto di un percorso simile. “Lo stimo per la scelta importante di andare a Lecce,” ha dichiarato il centravanti, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di lasciare la casa rossonera per maturare. “La feci anche io per crescere, ma non è scontato a quell’età.” Un’osservazione che sottolinea la maturità e la consapevolezza di Camarda, che ha deciso di mettersi alla prova in un contesto più competitivo, lontano dalle luci di San Siro. La scelta di andare in prestito non è facile, specialmente per un ragazzo così giovane, e richiede grande coraggio e determinazione.

Colombo ha poi condiviso un prezioso consiglio per il suo giovane collega: “Di credere tanto in se stesso, nessuno gli regalerà niente, ma ha le capacità per fare tutto.” Un monito che spinge Camarda a non adagiarsi sugli allori e a lottare ogni giorno per ritagliarsi un posto nel calcio che conta. Il giovane attaccante del Milan ha un talento innato, ma dovrà dimostrarlo sul campo, con il sacrificio e la costanza. Colombo ha voluto anche sottolineare l’importanza di una decisione così coraggiosa: “Non capita a tutti di giocare nel Milan, prendere la decisione di andarsene per diventare protagonista non è banale.”

L’esperienza di Francesco Camarda al Lecce è un tassello fondamentale nel suo percorso di crescita e nella strategia del Milan di valorizzare i propri talenti. La speranza del club rossonero è che il giovane attaccante possa fare un’esperienza positiva e tornare alla base più forte e maturo, pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Le parole di Lorenzo Colombo sono un’ulteriore conferma della bontà di questa scelta e un augurio di successo per un ragazzo che ha tutte le carte in regola per diventare un grande protagonista del calcio italiano.