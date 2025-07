Colombo torna in Italia, addio al Milan vicino: passerà al Genoa. Le ultime

Colombo sempre più vicino al trasferimento al Genoa! Torna in Italia, lascia la tournée asiatica del Milan

Lorenzo Colombo e il Genoa: l’affare è fatto. L’attaccante ha lasciato il ritiro del Milan per unirsi al Grifone, dove è atteso per le visite mediche che ufficializzeranno il suo passaggio. Una notizia che conferma le voci degli ultimi giorni e delinea un nuovo capitolo nella carriera del giovane centravanti.

Colombo, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili del Diavolo, ha già avuto esperienze importanti in prestito con la Cremonese e il Lecce, dove ha dimostrato le sue qualità di finalizzatore e la capacità di giocare per la squadra. La sua fisicità, unita a un buon senso del gol, lo rende un profilo ideale per un attacco che cerca una punta capace di fare reparto.

Il Milan, guidato in panchina da Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma e del Lille, ha deciso di cedere il giovane attaccante per garantirgli maggiore continuità e minutaggio. In un reparto offensivo che vede la presenza di elementi di spicco, la possibilità di giocare con regolarità in una squadra di Serie A come il Genoa è considerata fondamentale per la sua crescita. Questa mossa strategica permette ai rossoneri di continuare a monitorare il suo sviluppo, con la speranza che possa tornare in futuro con un bagaglio d’esperienza ancora più ricco.

Il Genoa, sotto la guida di Alberto Gilardino, ex attaccante e campione del mondo nel 2006, cercava un rinforzo in attacco e ha individuato in Colombo il profilo ideale. La sua giovane età, unita a un potenziale ancora inespresso, si sposa perfettamente con il progetto tecnico del Grifone, che punta a costruire una squadra solida e competitiva. L’arrivo di Colombo fornirà a Gilardino nuove soluzioni offensive, aumentando la varietà e la profondità del reparto.

L’addio al ritiro del club meneghino e l’imminenza delle visite mediche a Genova segnano il passaggio definitivo. I tifosi del Grifone accoglieranno un giocatore motivato a dimostrare il proprio valore, pronto a mettere a disposizione le sue qualità per la causa rossoblù. L’operazione Lorenzo Colombo al Genoa è un tassello importante nel mercato estivo, con entrambe le società che sembrano aver trovato una soluzione vantaggiosa per i rispettivi obiettivi.