Colombo (CorSera): «Dybala al Milan? Sbagliato definirla una bufala». Le parole della giornalista

Monica Colombo del Corriere della Sera scrive questo della pista Dybala-Milan.

Le sue parole su Twitter: «Dybala andrà al Milan? Boh, difficile, nessuno lo sa. Ma definire a priori bufala totale non è corretto. E come diceva qualcuno, saluti. Io rivendico con certezza che una telefonata di manager Elliott a entourage Dybala è stata fatta. È un inizio di trattativa? No. È un modo per capire quanto è avanti l’Inter e se ci sono margini di trattativa? Sì. Dopodiché ci sarà uno sviluppo se Maldini e Massara, che gestiscono trattative, dopo la firma sui loro contratti chiameranno entourage di Paulo».