Colombia Francia, Deschamps risparmia i rossoneri Rabiot e Maignan: le formazioni ufficiali

Colombia Francia, iniziano dalla panchina i rossoneri Maignan e Rabiot: ecco le formazioni ufficiali

Mancano pochissimi minuti al calcio d’inizio dell’amichevole internazionale tra Colombia e Francia, in programma alle ore 21:00 al FedEx Field negli Stati Uniti. Le formazioni ufficiali diramate dai due commissari tecnici presentano alcune sorprese significative, specialmente sul fronte transalpino. Didier Deschamps ha infatti deciso di non schierare dal primo minuto né il capitano del Milan, Mike Maignan, né Adrien Rabiot. «Mancano sia Adrien Rabiot, che si è allenato a parte in via precauzionale per aver subito una botta al ginocchio, sia il portiere e capitano del Milan Mike Maignan», confermando una linea prudente per evitare infortuni in questa fase della stagione.

Colombia Francia, le formazioni ufficiali: spazio ai giovani e ai “milanesi” in campo

Nonostante le assenze di spicco tra i titolari, la sfida resta ricca di spunti tecnici e vede protagonisti diversi volti noti del nostro campionato. Nella Francia parte dal primo minuto il difensore rossonero Pierre Kalulu, inserito in una retroguardia che conta anche su Lucas Hernandez. L’attacco sarà invece guidato dall’interista Marcus Thuram, punto fermo della squadra di Cristian Chivu. Dall’altra parte, la Colombia di Néstor Lorenzo si affida al talento intramontabile di James Rodríguez e alla velocità di Luis Díaz per scardinare la difesa francese.