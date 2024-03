Thiago Motta Milan, Collovati sicuro sul futuro del tecnico: «Avrà l’imbarazzo della scelta». Le parole dell’ex calciatore

Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni del Corriere di Bologna del futuro di Thiago Motta, obiettivo del mercato rossonero in caso di esonero di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Lo seguivo quando era al Barcellona: centrocampista intelligente con grandissimo senso tattico. Non a caso uno tipo Guardiola. Quell’esperienza di campo li ha favoriti. Si assomigliano. Ma non potevo prevedere che potesse fare così bene. È il destino di certe squadre, con tutto il rispetto per il Bologna. Per Motta richieste dall’Italia e dall’estero: sarà difficile trattenerlo. Idem per i giocatori».