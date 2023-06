Coco: «Al Milan sono diventato uomo. Galliani era come un papà…». Le parole dell’ex calciatore rossonero e il rapporto con l’ex amministratore delegato

Francesco Coco si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

FOTO NUDO IN BARCA E LA REAZIONE GALLIANI – «Quelle mie foto nudo in barca non le ho mai viste, non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni (di lire, ndr) e gli avevo detto: “Per me possono diventare pubbliche”. Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Cosa c’era di male?».

GALLIANI – «Si arrabbiò moltissimo quando facevo il militare. Chiesi un permesso per poche ore e rientrai in caserma due giorni dopo. Lo avvisarono e lui andò fuori di testa. Minacciò di mandarmi a casa, ma il Milan per me era casa. Cercai di convincerlo, per me era come un papà. Gli promisi che non lo avrei più fatto, lui per un po’ ha mantenuto la distanza poi mi ha perdonato. Galliani resta il migliore di tutti, manager competente e appassionato. Il Monza spiega esattamente ciò che sto dicendo. Sono cresciuto nel Milan, lì mi hanno fatto studiare, diventare un calciatore di successo. Lì sono diventato uomo».