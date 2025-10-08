Classifica Serie A, il Milan insegue le prime da sola al terzo posto! La panoramica completa. Le ultimissime sui rossoneri

Con il pareggio per 0-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, il Milan di Massimiliano Allegri conclude la sesta giornata di Serie A con un punto che, se da un lato consolida la zona alta della classifica, dall’altro impedisce ai rossoneri di affiancare le attuali capoliste.

La classifica, dopo il posticipo di Torino, vede il Milan posizionarsi al terzo posto con 13 punti.

Posizione Squadra Punti 1 Napoli 15 2 Roma 15 3 Milan 13 4 Inter 12 5 Juventus 12

Il risultato frena la striscia positiva del Milan e permette a Napoli e Roma di prendere un leggero vantaggio, issandosi in vetta con 15 punti. Dietro, la concorrenza è serrata, con Inter e Juventus che tallonano i rossoneri a quota 12.

La squadra di Allegri ha il rammarico di non aver sfruttato la ghiotta occasione per agganciare il primo posto, specie considerando il rigore fallito da Pulisic e le occasioni sprecate da Leão. Nonostante ciò, il tecnico aveva ribadito in conferenza stampa che la priorità del club non è la lotta Scudetto a ottobre, ma il più concreto obiettivo di centrare la qualificazione alla Champions League.

In quest’ottica, la distanza dai diretti concorrenti per l’Europa è rassicurante: l’Atalanta e il Bologna inseguono a 10 punti, con un margine di tre lunghezze che permette al Milan di guardare al futuro con fiducia. Il lavoro del Direttore Sportivo Igli Tare prosegue nel solco della continuità, cercando di garantire ad Allegri una rosa profonda e concentrata sull’obiettivo stagionale.

Il calendario ora richiederà massima attenzione, poiché il Milan dovrà mantenere il passo per non farsi risucchiare dalle inseguitrici, trasformando il rammarico per i punti persi in determinazione per le prossime sfide.