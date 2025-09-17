Classifica Serie A, il confronto tra Allegri e Fonseca è già netto: dopo appena tre giornate ci sono già questi punti di differenza. Le ultimissime notizie

Dopo i primi tre turni di Serie A, il Milan si trova a quota sei punti in classifica, un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Un avvio di stagione che lo vede appaiato alla Roma di Gasperini, anche lei a sei punti. Il confronto con la passata stagione, però, evidenzia un netto passo in avanti per i rossoneri.

Un anno fa, con l’allora allenatore Paulo Fonseca, il Milan aveva raccolto solamente due punti nelle prime tre giornate di campionato. Un inizio lento e deludente, che aveva messo subito in salita il cammino della squadra. Quest’anno, invece, la partenza è stata ben diversa. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan ha dimostrato una maggiore solidità e un’identità di gioco più definita fin da subito. La squadra ha saputo vincere partite difficili e ha mostrato una reazione positiva dopo la sconfitta.

La differenza non è solo numerica, ma anche tattica e mentale. Il Milan di oggi appare più compatto, con giocatori che sembrano aver assimilato meglio i dettami del nuovo allenatore. La solidità difensiva, un marchio di fabbrica di Allegri, è già evidente, e il reparto offensivo, pur con qualche aggiustamento ancora in corso, ha dimostrato di avere la qualità necessaria per fare la differenza.

Il fatto di trovarsi a pari punti con la Roma, una diretta concorrente per le posizioni di vertice, è un ulteriore segnale positivo. La stagione è ancora lunga, ma questo avvio offre buone prospettive per il futuro del Milan, che sembra aver ritrovato la strada giusta per competere ad alti livelli.