Classifica Serie A, Milan a caccia del primo posto questa sera: la panoramica completa

Atalanta Milan, Gimenez è il favorito per giocare in attacco! Max Allegri è pronto a fare questa cosa

Atalanta Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match

Josep Martinez investe un uomo in carrozzina: possibile malore improvviso per l'anziano fatale. La ricostruzione

Atalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall'infermeria: questo giocatore sarà a disposizione

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Milan

Classifica Serie A, Milan a caccia del primo posto questa sera: la panoramica completa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La Serie A Enilive 2025/2026 entra nel vivo con l’inizio del nono turno, il primo infrasettimanale della stagione, e lo fa con una classifica che vede il Milan di Massimiliano Allegri in piena corsa Scudetto, ma costretto a inseguire la vetta. Il pareggio nell’ultima giornata ha rallentato i rossoneri, permettendo ad altre due big di prendere il largo.

Al termine dell’ottava giornata, la testa della classifica è occupata da una sorprendente doppia vetta: Napoli e Roma guidano la graduatoria con 18 punti ciascuna.

Il Milan, nonostante le difficoltà e l’emergenza infortuni che vede il rientro di Ruben Loftus-Cheek e l’esame di Samuele Ricci sotto gli occhi del CT Gattuso, si posiziona subito alle spalle del duo di testa. I rossoneri si trovano al terzo posto con 17 punti, a solo una lunghezza di distanza da Napoli e Roma.

Subito dietro al Diavolo, incalza l’Inter con 15 punti, a due lunghezze di ritardo, rendendo la corsa nelle prime posizioni estremamente serrata.

Per il Milan e per il DS Igli Tare, la partita di questa sera contro l’Atalanta a Bergamo (una sfida ricca di insidie storiche e di numeri sfavorevoli, come i precedenti che spingono Lookman) diventa fondamentale per non perdere il contatto con la vetta e per allontanare le inseguitrici, consolidando la propria posizione in piena zona Champions.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

  • Napoli 18
  • Roma 18
  • Milan 17
  • Inter 15
  • Bologna 14
  • Como 13
  • Juventus 12
  • Atalanta 12
  • Udinese 12
  • Cremonese 11
  • Torino 11
  • Lazio 11
  • Sassuolo 10
  • Cagliari 9
  • Parma 7
  • Lecce 6
  • Verona 5
  • Pisa 4
  • Fiorentina 4
  • Genoa 3
