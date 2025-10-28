Classifica Serie A, Milan a caccia del primo posto questa sera: la panoramica completa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La Serie A Enilive 2025/2026 entra nel vivo con l’inizio del nono turno, il primo infrasettimanale della stagione, e lo fa con una classifica che vede il Milan di Massimiliano Allegri in piena corsa Scudetto, ma costretto a inseguire la vetta. Il pareggio nell’ultima giornata ha rallentato i rossoneri, permettendo ad altre due big di prendere il largo.

Al termine dell’ottava giornata, la testa della classifica è occupata da una sorprendente doppia vetta: Napoli e Roma guidano la graduatoria con 18 punti ciascuna.

Il Milan, nonostante le difficoltà e l’emergenza infortuni che vede il rientro di Ruben Loftus-Cheek e l’esame di Samuele Ricci sotto gli occhi del CT Gattuso, si posiziona subito alle spalle del duo di testa. I rossoneri si trovano al terzo posto con 17 punti, a solo una lunghezza di distanza da Napoli e Roma.

Subito dietro al Diavolo, incalza l’Inter con 15 punti, a due lunghezze di ritardo, rendendo la corsa nelle prime posizioni estremamente serrata.

Per il Milan e per il DS Igli Tare, la partita di questa sera contro l’Atalanta a Bergamo (una sfida ricca di insidie storiche e di numeri sfavorevoli, come i precedenti che spingono Lookman) diventa fondamentale per non perdere il contatto con la vetta e per allontanare le inseguitrici, consolidando la propria posizione in piena zona Champions.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA