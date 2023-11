Classifica finale Milan: ecco a che posto chiuderanno i rossoneri secondo l’algoritmo

L’Opta Predictor ha emesso la sua sentenza sulla classifica finale di Serie A: ecco dove si piazzerà il Milan

L’ha detto l’algoritmo. L’Opta Predictor ha emesso la sua sentenza sulla classifica finale di Serie A. Ecco dove si piazzerà il Milan:

assegna solo il 2,1% di possibilità al Milan di lauerarsi campione d’Italia a fine anno. Decisamente più probabile il secondo posto, al 17,1%. L’algoritmo, però, vede il terzo posto come il piazzamento più probabile per il Milan. I rossoneri hanno terminato la stagione in quella posizione nel 33% delle simulazioni effettuate. Poco più sotto c’è il quarto posto, con il 24%. Il dato che spaventa è il 12,6% di possibilità, secondo l’algoritmo, che il Milan arrivi in quinta posizione, fuori dunque dalla zona Champions.