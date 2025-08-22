Chukwueze, offerta dal Fulham: tutti i dettagli. Milan e calciatore riflettono

Chukwueze può lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Ecco l’offerta del Fulham

L’avventura di Samuel Chukwueze in maglia rossonera potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Il Fulham, club della Premier League inglese, ha avanzato una proposta concreta per l’esterno nigeriano, aprendo una fase di riflessione sia per il giocatore che per il club di Via Aldo Rossi. L’offerta, secondo fonti vicine alla società, prevederebbe un prestito iniziale con un’opzione di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, legati presumibilmente alle presenze in campo o al piazzamento finale della squadra.

Arrivato a Milano solo l’estate scorsa dal Villarreal, il 24enne Samuel Chukwueze, un’ala destra conosciuta per la sua rapidità, il dribbling fulminante e la capacità di saltare l’uomo, non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile nello scacchiere tattico del tecnico rossonero. Nonostante alcuni sprazzi di talento, il suo rendimento è stato altalenante e la sua integrazione nel calcio italiano più complessa del previsto. La sua permanenza al Diavolo è quindi in discussione, soprattutto in un’ottica di mercato che punta a razionalizzare la rosa e a finanziare nuovi acquisti.

La situazione è attentamente monitorata anche dal Milan, che valuta l’operazione sotto diversi aspetti. Da un lato, la cessione di Chukwueze, anche se in prestito, permetterebbe di liberare un posto nella lista e alleggerire il monte ingaggi. Dall’altro, il club si interroga sul potenziale inespresso del giocatore, che in passato ha dimostrato di poter fare la differenza nel campionato spagnolo. Il Fulham, dal canto suo, vede in lui un’opportunità per rinforzare il proprio attacco, aggiungendo un elemento di velocità e imprevedibilità.

Nel frattempo, anche il calciatore sta riflettendo sul proprio futuro. La Premier League, con il suo ritmo intenso e la sua natura più offensiva rispetto alla Serie A, potrebbe essere l’ambiente ideale per esaltare le sue qualità e ritrovare la continuità che gli è mancata nel primo anno italiano. La decisione finale non è ancora stata presa, ma l’interesse del Fulham è concreto e potrebbe portare a una conclusione in tempi brevi.

La palla passa ora nelle mani del club rossonero e dell’entourage del giocatore. Il futuro di Chukwueze è appeso a un filo, e l’offerta del Fulham rappresenta un’opportunità che potrebbe fare al caso di tutte le parti in causa.