Chukwueze, il Milan ha già pensato al sostituto: in caso di cessione. Spunta il nome!

Chukwueze con la giusta offerta può lasciare il Milan. In caso di cessione i rossoneri hanno già in mano il sostituto

Il mercato del Milan continua a riservare sorprese, con la dirigenza che non smette di guardare al futuro, soprattutto in Sud America. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, una possibile cessione di Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano che ha faticato a esprimersi pienamente in rossonero, potrebbe aprire le porte a un nuovo, entusiasmante obiettivo.

Il nome sul taccuino degli osservatori del Diavolo è quello di Rayan, un giovane e talentuoso esterno d’attacco classe 2006, attualmente in forza al Vasco da Gama.

Una potenziale cessione strategica

La partenza di Chukwueze, arrivato con grandi aspettative ma non sempre protagonista, rientra in una logica di mercato ben precisa. La sua cessione permetterebbe al Milan di recuperare liquidità e di liberare un posto da extracomunitario, fattori chiave per poter lanciare l’assalto a nuovi talenti. Nonostante le sue notevoli doti tecniche, l’esterno nigeriano non è riuscito a conquistare un posto fisso nell’undici titolare del Milan, e una sua partenza potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti.

Rayan, il nuovo gioiello brasiliano

Rayan è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio brasiliano. Nonostante la sua giovanissima età, si è già messo in mostra per la sua velocità, l’ottima tecnica e la capacità di saltare l’uomo. È un esterno offensivo completo, in grado di giocare su entrambe le fasce, con un potenziale di crescita enorme. Un eventuale acquisto di questo tipo rientrerebbe perfettamente nella filosofia del Milan degli ultimi anni, volta a individuare e valorizzare i giovani talenti prima che il loro valore esploda.

Il club meneghino, dunque, non ha paura di scommettere sul futuro. L’interesse per Rayan dimostra la lungimiranza della dirigenza, pronta a rimpiazzare un giocatore affermato, seppur non pienamente riuscito, con una scommessa di prospettiva. Se il calciomercato riserva sorprese, i tifosi rossoneri possono sognare un nuovo talento brasiliano pronto a incantare San Siro.