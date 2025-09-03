Chukwueze, il Milan ha provato a scambiarlo: con un giocatore di Serie A. La notizia

Chukwueze possibile pedina di scambio per il Milan, questo il retroscena sugli ultimi giorni di mercato estivo

Il calciomercato riserva spesso colpi di scena e trattative a sorpresa, ma a volte anche suggestioni che non si concretizzano. Negli ultimi giorni della finestra estiva, una di queste idee ha coinvolto il Milan e la Juventus: un possibile scambio tra l’ala nigeriana Samuel Chukwueze e l’esterno argentino Nicolás “Nico” González. La notizia, diffusa dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha riacceso le speranze dei tifosi del Diavolo e dei bianconeri, ma l’affare non è mai decollato.

Secondo Moretto, l’operazione è rimasta in una fase preliminare, un’idea valutata dai dirigenti ma mai tramutata in una vera e propria trattativa. Il Milan era alla ricerca di un esterno offensivo con caratteristiche diverse, mentre la Juventus monitorava alternative per rinforzare il proprio attacco. L’idea di scambiare i due giocatori, entrambi dotati di grande talento ma con percorsi recenti diversi, sembrava poter accontentare entrambi i club.

Tuttavia, le negoziazioni non sono andate avanti. Le ragioni non sono state specificate, ma è probabile che le valutazioni economiche dei giocatori e le diverse priorità tecniche abbiano fermato sul nascere ogni potenziale sviluppo. A confermare che l’affare non si è mai concretizzato è il destino dei due calciatori, che hanno intrapreso strade diverse. Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo con un passato al Villarreal, ha lasciato i rossoneri per trasferirsi al Fulham, nella Premier League inglese. Dall’altra parte, Nico González, l’ala argentina ex Fiorentina, ha trovato una nuova casa in Spagna, unendosi all’Atletico Madrid di mister Simeone.

Questo retroscena di mercato dimostra come molteplici ipotesi vengano esplorate, ma solo poche arrivino al traguardo. Per i tifosi del Milan e della Juventus, lo scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez rimane un “cosa sarebbe successo se…”, un’idea che ha stuzzicato la fantasia ma che non è mai diventata realtà.