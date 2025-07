Chukwueze Milan, il futuro è in bilico: nigeriano tra i cedibili ma le formule proposte non convincono. Ecco perchè

Chukwueze Milan, il futuro dell’esterno resta in bilico ma al momento i rossoneri non vogliono prendere in considerazione ipotesi in prestito

Il calciomercato estivo entra nel vivo e, mentre il Milan si muove con decisione sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, non tutte le situazioni sembrano sbloccarsi con la stessa facilità. Un caso emblematico è quello di Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano arrivato a Milanello con grandi aspettative ma che finora non ha pienamente convinto la piazza. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per il giocatore sarebbero arrivate finora soltanto richieste di prestiti, un segnale chiaro delle incertezze che circondano il suo futuro in rossonero.

L’arrivo di Chukwueze al Milan lo scorso anno era stato accolto con entusiasmo. Le sue qualità tecniche, la sua velocità e la capacità di dribbling lo rendevano un profilo interessante per l’attacco rossonero, in cerca di un elemento in grado di spaccare le partite sulla fascia. Tuttavia, la sua prima stagione in Serie A è stata caratterizzata da alti e bassi, con sprazzi di talento alternati a periodi di appannamento e poca incisività. Le aspettative erano elevate, forse troppo, e il giocatore ha faticato a trovare la continuità necessaria per imporsi in un campionato tatticamente complesso come quello italiano.

La Visione di Allegri e Tare per il Nuovo Milan

Con Massimiliano Allegri al timone, il calciomercato Milan si prepara a una nuova era. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori, sta valutando attentamente ogni elemento della rosa. La sua filosofia di gioco, spesso orientata alla solidità difensiva e alla concretezza offensiva, potrebbe non esaltare appieno le caratteristiche di un giocatore come Chukwueze, che predilige la libertà di espressione e il gioco d’attacco. Sarà interessante capire come Allegri intenderà sfruttare le sue potenzialità o se, al contrario, lo riterrà sacrificabile per un nuovo assetto tattico.

Parallelamente, il neo Direttore Sportivo Igli Tare è al lavoro per plasmare la squadra secondo le direttive dell’allenatore e le esigenze del club. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico, è chiamato a prendere decisioni importanti sul futuro di molti calciatori. Le offerte di prestito per Chukwueze rappresentano un dilemma: cedere il giocatore in prestito significherebbe concedergli la possibilità di ritrovare forma e fiducia in un altro contesto, magari per poi rientrare alla base con un bagaglio di esperienza maggiore. D’altro canto, potrebbe anche indicare una mancanza di fiducia nelle sue capacità di incidere da subito nel progetto Allegri.

Quali Scenari per il Futuro di Chukwueze?

Il mercato dei prestiti è spesso un’opportunità per i giocatori che necessitano di minuti e continuità, specialmente dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Per Chukwueze, un cambio d’aria temporaneo potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare la sua migliore condizione e dimostrare il suo valore. Club di Serie A meno blasonati o squadre di campionati esteri potrebbero rappresentare destinazioni interessanti per un rilancio.

Il Milan, con Tare e Allegri, dovrà valutare attentamente se le richieste di prestito siano l’opzione migliore per il giocatore e per il club. Un’eventuale cessione a titolo definitivo, al momento, sembra più difficile, considerando l’investimento fatto e la volontà di non svalutare eccessivamente il cartellino del giocatore. Il futuro di Samuel Chukwueze resta, dunque, uno dei nodi da sciogliere in questo calciomercato estivo, un capitolo che si inserisce nel più ampio disegno del nuovo Milan targato Allegri e Tare. Gli appassionati e gli addetti ai lavori attendono con curiosità di capire quale sarà la prossima mossa del club rossonero per l’esterno nigeriano.