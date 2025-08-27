Chukwueze Milan, a Lecce l’ultima recita in rossonero? Allegri categorico e nigeriano già avvisato

Chukwueze Milan, il nigeriano è vicinissimo al Fulham ma in caso di fumata bianca non partirà prima di sabato dopo la gara col Lecce

Secondo quanto riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, il Milan si prepara alla sfida di venerdì contro il Lecce con diverse incognite, soprattutto in attacco. L’assenza di Rafael Leao, fermato da un infortunio, costringerà il tecnico Massimiliano Allegri a fare di necessità virtù.

Attacco in Emergenza e un Mercato che Bussa alla Porta

La situazione offensiva del calciomercato Milan si preannuncia complicata. Allegri avrà a disposizione solamente due punte di ruolo: Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Una scelta obbligata, dato che l’unico rinforzo dalla panchina per il reparto offensivo sarà Samu Chukwueze. Nonostante non si possa parlare di una vera e propria emergenza totale, la situazione è decisamente delicata per il nuovo allenatore e per il neo-direttore sportivo Tare, che dovrà gestire al meglio le risorse a disposizione. La partenza di Chukwueze, sempre più vicino al Fulham, aggiunge un’ulteriore complicazione. Se la trattativa si concludesse con una fumata bianca, il giocatore nigeriano potrebbe partire per Londra già da sabato, rendendolo l’ultima risorsa per la partita contro il Lecce.

Cambiamenti in Difesa?

Oltre ai dubbi in attacco, Allegri potrebbe optare per qualche cambiamento anche in difesa. C’è grande attesa per l’esordio di Koni De Winter, che punta a una maglia da titolare per la prima volta con il Milan. La squadra si allenerà solamente al mattino e solo allora si avranno maggiori certezze sulle scelte definitive di Allegri per la formazione che affronterà i giallorossi. Il Milan si trova così a gestire una situazione complessa tra infortuni e un mercato che non si ferma mai. La partita contro il Lecce sarà un banco di prova cruciale per testare la solidità e la profondità della rosa rossonera.