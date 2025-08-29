Chukwueze Milan, l’addio dopo Lecce? Intesa di massima trovata, il nigeriano sta per firmare con questo club

Chukwueze Milan, quella di stasera contro il Lecce potrebbe essere l’ultima gara del nigeriano in rossonero: c’è il Fulham

Fulham, una mossa a sorpresa che scuote il mercato: Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan per approdare in Premier League. A rivelare i dettagli di questa trattativa in corso è stato il Corriere dello Sport durante la sua consueta rubrica di mercato. L’operazione, che si preannuncia come una delle più significative di questa sessione estiva, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro totali, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un’importante plusvalenza per il club rossonero, che aveva investito sul giovane talento nigeriano solamente due anni fa.

Le Strategie del Milan di Tare e Allegri

La notizia di una possibile cessione di Chukwueze si inserisce nel contesto di un Milan in profonda trasformazione. La gestione del mercato, affidata al nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è orientata a ottimizzare le risorse e a finanziare gli acquisti mirati che il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, ha richiesto per il suo progetto tattico. Il futuro dell’ala nigeriana, dunque, non è più così certo. L’idea di cedere un giocatore con un potenziale così alto, ma che non ha pienamente convinto nella sua prima stagione in Italia, riflette una logica di mercato precisa: massimizzare il profitto per investire in ruoli che Allegri considera prioritari.

Un’Operazione a Doppio Filo: Plusvalenza e Opportunità

Questa potenziale cessione rappresenta un’occasione d’oro per il calciomercato Milan. I 25 milioni di euro incassati, infatti, permetterebbero a Tare di disporre di un budget più ampio per rinforzare la squadra. Con il tecnico Massimiliano Allegri che punta a un Milan più pragmatico e solido, la ricerca di un centrocampista di rottura e di un attaccante di peso potrebbe diventare la priorità assoluta. Non è da escludere che una parte del ricavato possa essere utilizzata per sbloccare trattative complesse, come quella per il centrocampista che da tempo figura in cima alla lista dei desideri di Allegri. L’arrivo di Chukwueze al Milan era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, ma le sue prestazioni, seppur a tratti brillanti, non hanno raggiunto la continuità sperata. Ora, la dirigenza milanista, guidata da Tare, valuta attentamente l’offerta del Fulham, un’operazione che potrebbe sbloccare il mercato rossonero. L’ufficialità, secondo quanto riportato da Fulvio Taliani, potrebbe arrivare nelle prossime ore, a seguito di un incontro tra le parti.