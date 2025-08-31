Connect with us

Chukwueze Milan, la mossa del nigeriano cambia tutti gli scenari! Esterno in volo per Londra, cosa sta succedendo

Mercato Milan, tutto fatto per Rabiot! Fumata bianca dietro l'angolo, c'è solo un ultimissimo dettaglio da sistemare. Ecco quale

Calciomercato Milan, Joe Gomez si allontana? L'indiscrezione dall'Inghilterra gela Tare e Allegri

Mercato Milan, aggiornamenti importantissimi su Santiago Gimenez! C'entra Dovbyk, minuti bollenti e dialoghi continui tra le parti

Calciomercato Milan, ulteriori dettagli su Rabiot! Chiusura in serata, questi i termini del contratto del francese

2 ore ago

Chukwueze Milan, l’esterno nigeriano è in volo per Londra: pronte le visite mediche col Fulham che sta definendo l’operazione coi rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo con una notizia che ha scosso il mondo del calcio italiano e non solo. Samuel Chukwueze, talentuoso attaccante esterno, è in viaggio verso Londra, un passo decisivo che lo avvicina sempre di più a un nuovo capitolo della sua carriera. Sebbene la trattativa tra il calciomercato Milan e il Fulham non sia ancora formalmente conclusa, il volo del calciatore nigeriano suggerisce che l’accordo è ormai imminente. Questo movimento preventivo è una prassi comune nel calcio moderno, permettendo al giocatore di essere subito disponibile per le visite mediche e la firma del contratto non appena tutti i dettagli saranno stati limati.

La notizia, riportata in esclusiva dal noto giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L’operazione che porterebbe Chukwueze dalla Serie A alla Premier League è in fase di definizione, e si prevede una chiusura in tempi molto brevi. La rapidità di questa mossa sottolinea l’urgenza e l’importanza che il Fulham attribuisce all’acquisto del giocatore rossonero, ritenuto un obiettivo primario per rafforzare l’attacco e affrontare al meglio la prossima stagione.

La Nuova Era del Milan: Tare e Allegri

Questo potenziale addio si inserisce in un contesto di profonda trasformazione per il Milan. La società, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare, sta attuando una vera e propria rivoluzione della rosa. L’arrivo di Tare, figura di grande esperienza e competenza, ha segnato l’inizio di una nuova era, caratterizzata da scelte oculate e da una pianificazione a lungo termine. Il suo primo compito è stato quello di lavorare a stretto contatto con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, richiamato per dare solidità e una nuova identità tattica alla squadra.

L’uscita di un giocatore di talento come Chukwueze potrebbe sembrare una perdita, ma rientra nella strategia del club di ottimizzare la rosa e generare risorse economiche da reinvestire. I proventi di questa cessione potrebbero infatti finanziare altri acquisti strategici, funzionali al progetto tecnico di Allegri. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmatica visione del calcio, punta a costruire una squadra solida, equilibrata e capace di competere su più fronti, valorizzando i giocatori più adatti al suo sistema di gioco.

Il Milan di Tare e Allegri si preannuncia quindi come una squadra in continua evoluzione, pronta a sacrificare anche elementi importanti per raggiungere un equilibrio superiore. La partenza di Chukwueze verso il Fulham è solo l’ultimo tassello di un mercato estivo che si sta rivelando molto movimentato e ricco di sorprese, con i tifosi rossoneri in attesa di capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza per completare la rosa.

