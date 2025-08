Chukwueze, offerte in arrivo per il Milan: piace in Liga e Premier League. Su tutti c’è il Fulham

Condividi via email

Chukwueze potrebbe lasciare il Milan, non sono ancora arrivate offerte concrete. Ha tanti estimatori all’estero

Il calciomercato estivo del Milan continua a riservare sorprese, e questa volta al centro dell’attenzione c’è Samuel Chukwueze. Alcuni club di Liga e Premier League avrebbero messo nel mirino l’esterno nigeriano, che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. La notizia, riportata da Daniele Longo su X, apre nuovi scenari per il talentuoso giocatore.

Chukwueze, classe 1999, è un’ala destra nota per la sua velocità, il dribbling fulminante e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia. Acquistato con grandi aspettative, l’esterno ha mostrato lampi del suo talento ma non è riuscito a trovare una continuità di rendimento che lo rendesse un titolare inamovibile nel sistema del Diavolo. Le sue prestazioni altalenanti hanno attirato l’attenzione di squadre estere che potrebbero offrirgli un ruolo più centrale.

L’interesse da parte di club spagnoli e inglesi non è una novità, considerando le qualità indiscusso del giocatore. Il campionato inglese, con la sua intensità e il suo ritmo, potrebbe esaltare le caratteristiche di Chukwueze, così come la Liga, dove ha già militato con successo al Villarreal. Un trasferimento in uno di questi campionati potrebbe rilanciare la sua carriera e dargli la possibilità di esprimersi al meglio.

Un fattore cruciale che determinerà il futuro di Chukwueze è la posizione di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan. Allegri, conosciuto per la sua pragmatica gestione dei giocatori e la sua attenzione all’equilibrio tattico, dovrà valutare attentamente se il nigeriano rientra nei suoi piani. La decisione del tecnico toscano sarà determinante: se Allegri lo considererà un elemento fondamentale, la sua partenza sarà meno probabile; in caso contrario, il Milan potrebbe decidere di monetizzare la sua cessione per finanziare altri acquisti.

Il club meneghino osserva la situazione, pronto a valutare le offerte che arriveranno. Se da un lato perdere un giocatore con il potenziale di Chukwueze potrebbe essere un dispiacere, dall’altro una sua cessione a cifre congrue permetterebbe al Diavolo di avere maggiore flessibilità economica per altri innesti. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà Samuel Chukwueze nella prossima stagione e quale sarà la scelta finale del Milan e del suo nuovo allenatore.