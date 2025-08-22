Connect with us

News

Chukwueze, in dubbio per Milan Cremonese: le ultime sulle sue condizioni

News

Pulisic Milan, il calciatore americano è inarrestabile: adesso è anche in testa ad una speciale classifica

News

Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione sul futuro di Gimenez! Il messicano non è intoccabile e… Ultimissime

News

Calciomercato Milan, possibile incasso da 3,5 milioni nel 2026. I dettagli

News

Calciomercato Milan, il club di Premier League bussa alla porta di Tare: l'obiettivo è chiudere per quest'attaccante

News

Chukwueze, in dubbio per Milan Cremonese: le ultime sulle sue condizioni

Milan news 24

Published

20 minuti ago

on

By

Chukwueze

Chukwueze non è sicuro di essere presente al match che darà il via alla Serie A 2025/2026 del Milan

La partecipazione di Samuel Chukwueze a Milan-Cremonese, match inaugurale della stagione di Serie A, è a rischio. L’esterno d’attacco nigeriano sta affrontando un problema muscolare che ne ha limitato il lavoro in gruppo negli ultimi giorni.

Dubbi sulla presenza di Chukwueze

L’infortunio, seppur non di grave entità, ha destato preoccupazione nel quartier generale del Milan. L’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione dei calciatori, sta monitorando attentamente la situazione. La sua speranza è quella di avere a disposizione il talento africano, ritenuto un elemento chiave per la sua strategia tattica. Il Diavolo infatti punta molto sulla velocità e sulle capacità di uno contro uno del giocatore, caratteristiche che lo rendono una risorsa preziosa per scardinare le difese avversarie.

Le alternative offensive per il Milan

L’eventuale assenza di Chukwueze ridurrebbe notevolmente le opzioni di Allegri dalla panchina, in un reparto che, nonostante i recenti acquisti, deve ancora trovare la sua quadratura. Il tecnico livornese dovrà fare a meno anche di Rafael Leao, fuori per infortunio. 

Milan-Cremonese: una sfida cruciale per i rossoneri

La sfida contro la Cremonese, neopromossa e assetata di punti, non va sottovalutata. I grigiorossi, guidati dall’allenatore Davide Nicola, sono una squadra compatta e determinata. Il primo match stagionale è sempre un banco di prova fondamentale per capire a che punto sia la preparazione fisica e tattica del gruppo. Il Milan, che punta a lottare per le posizioni di vertice, deve iniziare con il piede giusto. L’assenza di Chukwueze non è una buona notizia, ma i rossoneri sanno che il loro cammino passa anche attraverso la capacità di superare le difficoltà. Allegri, esperto navigatore del campionato, dovrà gestire al meglio le risorse a sua disposizione per assicurarsi i primi tre punti della stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.