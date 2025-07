Chukwueze, addio al Milan idea concreta: un club ci prova

Chukwueze potrebbe effettivamente lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. La notizia sull’attaccante

Il Milan continua la sua opera di modellamento della rosa in vista della nuova stagione, e tra i nomi in uscita spicca quello di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano, arrivato in rossonero con grandi aspettative, potrebbe infatti lasciare il capoluogo lombardo in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea l’interesse concreto del Fulham per il giocatore.

Chukwueze: Un Talento in Cerca di Continuità

Samuel Chukwueze, ala destra dotata di rapidità, dribbling ubriacante e un sinistro potente, ha dimostrato lampi del suo indubbio talento sin dai tempi del Villarreal. Il suo arrivo al Diavolo era stato accolto con entusiasmo, con la speranza che potesse diventare un elemento chiave per la fase offensiva. Tuttavia, nella sua esperienza con i lombardi, Chukwueze ha faticato a trovare la continuità necessaria per esprimere appieno il suo potenziale. Tra infortuni e periodi di adattamento, il suo rendimento non è stato sempre all’altezza delle attese.

Questa situazione ha spinto la dirigenza del Milan a valutare la sua posizione sul mercato. La possibilità di una sua cessione rientra nella strategia del club di ottimizzare la rosa e, eventualmente, reinvestire le risorse economiche su profili più funzionali alle idee tattiche del tecnico.

Il Fulham All’Assalto: La Premier nel Futuro di Chukwueze?

Sul giocatore nigeriano si è manifestato l’interesse del Fulham, club di Premier League sempre attento ai talenti con esperienza internazionale. La squadra inglese, alla ricerca di elementi capaci di dare imprevedibilità e spinta sull’esterno, vedrebbe in Chukwueze un rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. Il campionato inglese, con il suo ritmo elevato e la sua natura più “verticale”, potrebbe anche essere più congeniale alle caratteristiche tecniche del nigeriano, che ama gli spazi per accelerare e puntare l’uomo.

La notizia più rilevante, sempre secondo la Gazzetta, riguarda la posizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei rossoneri, noto per la sua pragmaticità e la sua attenzione all’equilibrio tattico, non avrebbe posto veti alla cessione di Chukwueze. Questa apertura da parte dell’allenatore suggerisce che il giocatore non è considerato incedibile e che il club è disposto a valutare offerte congrue per la sua partenza.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Fulham formalizzerà un’offerta che soddisfi le richieste del Milan e se Chukwueze accetterà di ripartire dalla Premier League per rilanciare la sua carriera. Per il sette volte Campione d’Europa, una cessione consentirebbe di liberare risorse per altri obiettivi di mercato.