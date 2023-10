Chukwueze Milan: quanto starà fuori e quali partite salterà l’attaccante

Chukwueze-Milan: ecco quante partite salterà l’esterno nigeriano dopo l’infortunio muscolare subito con la Nigeria

Tegola in casa Milan. Come riferito da Sport Mediaset, l’infortunio al bicipite femorale subito da Samuel Chukwueze con la Nigeria priverà Pioli del ragazzo per un mese.

Chukwueze tornerà dunque a disposizione del Diavolo durante la prossima sosta per le nazionali e salterà le due gare di Champions League contro il PSG e le gare in campionato contro Juve, Napoli, Udinese e Lecce.