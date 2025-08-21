Chukwueze, in dubbio per Milan Cremonese: le ultime sulle sue condizioni

Chukwueze non è sicuro di essere presente al match che darà il via alla Serie A 2025/2026 del Milan!

La partecipazione di Samuel Chukwueze a Milan-Cremonese, match inaugurale della stagione di Serie A, è a rischio. L’esterno d’attacco nigeriano sta affrontando un problema muscolare che ne ha limitato il lavoro in gruppo negli ultimi giorni.

Dubbi sulla presenza di Chukwueze

L’infortunio, seppur non di grave entità, ha destato preoccupazione nel quartier generale del Milan. L’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione dei calciatori, sta monitorando attentamente la situazione. La sua speranza è quella di avere a disposizione il talento africano, ritenuto un elemento chiave per la sua strategia tattica. Il Diavolo infatti punta molto sulla velocità e sulle capacità di uno contro uno del giocatore, caratteristiche che lo rendono una risorsa preziosa per scardinare le difese avversarie.

Le alternative offensive per il Milan

L’eventuale assenza di Chukwueze ridurrebbe notevolmente le opzioni di Allegri dalla panchina, in un reparto che, nonostante i recenti acquisti, deve ancora trovare la sua quadratura. Il tecnico livornese dovrà fare a meno anche di Rafael Leao, fuori per infortunio.

Milan-Cremonese: una sfida cruciale per i rossoneri

La sfida contro la Cremonese, neopromossa e assetata di punti, non va sottovalutata. I grigiorossi, guidati dall’allenatore Davide Nicola, sono una squadra compatta e determinata. Il primo match stagionale è sempre un banco di prova fondamentale per capire a che punto sia la preparazione fisica e tattica del gruppo. Il Milan, che punta a lottare per le posizioni di vertice, deve iniziare con il piede giusto. L’assenza di Chukwueze non è una buona notizia, ma i rossoneri sanno che il loro cammino passa anche attraverso la capacità di superare le difficoltà. Allegri, esperto navigatore del campionato, dovrà gestire al meglio le risorse a sua disposizione per assicurarsi i primi tre punti della stagione.