Christillin sul caso scommesse: «Mi spiace per questi ragazzi. Devono essere aiutati». Le sue parole sulla vicenda

Evelina Christillin ha parlato del caso scommesse, vicenda che ha coinvolto anche l’ex rossonero Tonali. Ecco le parole del membro del consiglio aggiuntivo della Uefa nel consiglio Fifa:

«Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani, poco guidati. Mi auguro che le cose si risolvano per loro facendosi curare, perché la ludopatia ricordiamo che è una malattia. Devono essere corretti e aiutati. Non credo che sconvolga in termini più ampi il mondo del calcio»