Christillin: «Juve fuori dalla Champions? Vi spiego come stanno le cose»

Evelina Christillin ha parlato della possibile esclusione della Juve dalla Champions ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Radio 1.

JUVE FUORI DALLE COPPE – «La Juve, che è rimasta nella Superlega, rischia di non partecipare alla prossima Champions. È una vicenda che andrà valutata negli organi giudiziari competenti. Le tre squadre che non vogliono ritirarsi hanno già infranto gli articoli 49 e 51 della Uefa. Ceferin ha detto chiaramente che ora si andrà avanti con la parte sanzionatoria e quindi certo, potrebbero teoricamente rimanere fuori, come no. Noi della UEFA andremo avanti».

