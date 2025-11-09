Connect with us

Chivu, messaggio al Milan? Il tecnico dell'Inter si prende la testa della classifica e dichiara: «Stasera mi godo la famiglia e L'NFL»

Borghi a sorpresa: «La peggiore prestazione di Modric e Fofana in questa stagione». E sprona Nkunku

Capuano sprona il Milan: «Contro il Parma ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

Pellegatti deluso dal Milan dopo Parma: sulla prestazione dei rossoneri al Tardini l'ha detto veramente!

Ravezzani esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Attacco inadeguato, la partita di ieri sera ha dimostrato questa cosa»

1 ora ago

Chivu

Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato anche del derby dopo la vittoria odierna contro la Lazio che ha dato ai nerazzurri la testa della classifica

L’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, superando la Lazio per 2-0. Questo successo permette ai nerazzurri di volare in vetta alla classifica a 24 punti, in coabitazione con la Roma, prima della sosta per le Nazionali.

Al rientro, in occasione del 12° turno, l’Inter incrocerà il suo percorso con il Milan per il primo derby stagionale.

Le parole di Chivu a DAZN

Nel post-gara, il tecnico interista Cristian Chivu ha abilmente dribblato le domande sulla preparazione della stracittadina, preferendo concentrarsi sul riposo imminente:

«Stasera mi godo la famiglia, torno a casa e mi guardo qualche partita di NFL e poi mi godo qualche giorno di riposo», ha dichiarato Chivu ai microfoni di DAZN.

Il tecnico ha poi delineato la tabella di marcia per la sosta: «Poi avrò 3 giorni per allenare quelli che rimarranno qua e faccio un grande in bocca al lupo a quelli che andranno a rappresentare le loro Nazionali. Quando torneranno, avremo 2 giorni per preparare il derby».

LE DICHIARAZIONI DI CHIVU

