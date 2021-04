Chisoli: «Super League? Non possiamo far finta di nulla»

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole ai microfono di Sky.

SUPER LEAGUE – «È rientrato tutto, ora cercheremo di ritrovare unità, non possiamo far finta che non sia successo niente».

La Superlega ha scombussolato tutto il mondo del calcio e potrebbe incidere, in negativo, anche l’ultimo mese di campionato delle squadre coinvolte.