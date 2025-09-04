Chiesa Milan, clamorosa decisione del Liverpool sull’ex obiettivo dei rossoneri: la scelta di Slot

Chiesa Milan, la decisione di Arne Slot sull’ex obiettivo di calciomercato del club rossonero

Un colpo di scena clamoroso, una rottura che arriva però fuori tempo massimo. Il futuro di Federico Chiesa è un rebus che si complica ulteriormente. La notizia della sua esclusione dalla lista UEFA del Liverpool lo ha di fatto messo sul mercato, ma con la sessione di trattative in Italia ormai chiusa, le porte della Serie A sono sbarrate, almeno fino a gennaio.

La rottura con il Liverpool e la beffa per le italiane

La decisione del tecnico dei Reds, Arne Slot, di non includere Chiesa nella lista per la Champions League è un segnale inequivocabile: l’attaccante della Nazionale non rientra più nei piani tecnici del club. Una mossa che, solo pochi giorni fa, avrebbe scatenato un’asta furibonda tra i top club italiani.

Sia il Napoli di Antonio Conte che il Milan, infatti, avevano a lungo monitorato la situazione, sognando di riportare in Italia l’ex stella della Signora. L’esclusione dalla lista UEFA ha di fatto aperto a una sua partenza, ma la chiusura del mercato italiano ha trasformato questa opportunità in una beffa atroce.

Un futuro da scrivere: quattro mesi da separato in casa?

Ora per Federico Chiesa, attaccante classe 1997, si apre uno scenario complicato. La sua avventura a Liverpool è ai titoli di coda, ma la sua destinazione preferita, l’Italia, è al momento irraggiungibile.

Le opzioni sono due: trovare una sistemazione “last minute” in un campionato il cui mercato è ancora aperto (come quello turco o arabo), oppure rimanere a Liverpool da separato in casa fino a gennaio, allenandosi ai margini della squadra in attesa della riapertura delle trattative.

Dopo un’estate di voci e speranze, il futuro dell’ex bianconero è più incerto che mai. La rottura con il Liverpool è arrivata, ma troppo tardi per un ritorno in Serie A.