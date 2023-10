Chiellini sicuro: «Lotta scudetto? C’è una favorita per distacco»

Giorgio Chiellini, ai microfoni di Radio Bianconera, ha così parlato tra Juventus, esperienza in MLS e non solo.

Le parole di Giorgio Chiellini, ai microfoni di Radio Bianconera, sulla Juventus, esperienza in MLS e non solo. Ecco cosa ha detto sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan capolista:

DOVE ARRIVERA’ LA JUVE – «Io sono sempre stato realista, andrei per piccoli passi. Quest’anno l’Inter è la favorita per distacco, la Juventus deve andare avanti così. Ha avuto un solo passo falso, ma in ogni caso 17 punti in 8 partite non sono così male. Deve stare lì dietro, poi si vedrà».

