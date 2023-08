Evani svela: «Sorpreso dal Milan, ecco perchè»

Chicco Evani, storico ex Milan, ha commentato il momento del club rossonero dopo l’addio di Paolo Maldini: le parole

A TMW, Chicco Evani, ex Milan, ha commentato così il momento del club rossonero:

Andando via Maldini si pensava volessero andare al risparmio. Hanno sacrificato Tonali ma mi sembra stiano operando bene sul mercato, prendendo elementi buoni e funzionali per l’allenatore. Ha più alternative, penso siano una squadra che si farà valere. Sono tutti giocatori forti, se poi vengono opzionati da squadre importanti vuol dire che sono validi e lui lo ha dimostrato a Bologna. Il mercato è lungo, non solo il Milan si rinforzerà per dare più prestigio al campionato. Leao? È maturato molto negli ultimi anni, ha trovato più continuità rispetto a prima, dove viveva di momenti. È più continuo nel gioco e nelle partite, è un giocatore che sta trovando anche la via del gol e penso possa solo migliorare. Ha potenzialità enormi