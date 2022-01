ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi è Marko Lazetic: non Vlahovic, ma può diventarlo. 18 anni appena compiuti e una strutta fisica imponente, perché il Milan ci ha puntato

Non c’è neanche bisogno di sottolinearlo: Marko Lazetic non è Dusan Vlahovic. Ai tifosi del Milan che storcono il naso bisogna però ricordare che in Via Aldo Rossi la strada tracciata è quella della programmazione sostenibile. I colpi ad effetto agli altri: si compra per il futuro e/o per aumentare la qualità della rosa. Non che Vlahovic fosse estraneo ai due indici, ma le cifre in questione (si parla di 75 milioni di euro) fanno a pugni con la nuova filosofia rossonera. La stessa che sta permettendo alla squadra di Pioli di lottare per lo scudetto.

Ecco perché i 5 milioni (4+bonus) da versare alla Stella Rossa per il 18enne di Belgrado piacciono di più. Ma chi è Marko Lazetic? 192 centimetri di fisicità e potenza abbinati a una tecnica ottima: è diventato maggiorenne lo scorso 22 gennaio ma la patente per il calcio dei grandi l’ha presa a 16 quando Dejan Stankovic lo ha fatto esordire (alla stessa età di Vlahovic) in Prima Squadra. Con la Stella Rossa ha giocato 17 partite, segnando un gol lo scorso 16 ottobre nel 7-1 contro il Kolubara diventando terzo marcatore più giovane nella storia del club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marko Lazetic (@lazzetic)

Nel 2020/21 è stato girato in prestito al Graficar, sempre a Belgrado ma nella Serie B serba. 4 gol in 14 partite prima del rientro alla casa base dove il 25 novembre 2021 ha debuttato in Europa League contro il Ludogorets. Il Milan ha anticipato le altre big europee compiendo il destino di Marko visto che lo zio Nikola ha giocato tra Serie A e Serie B dal 2002 al 2008 con Como, Chievo Lazio, Siena, Genoa, Livorno e Torino. Gli osservatori rossoneri sono rimasti stregati dal suo talento, vedremo se sortirà lo stesso effetto su Pioli. Lazetic non è Vlahovic ma qualcosa in comune ce l’ha: chissà che non possa diventarlo. In Serbia sono convinti di sì.