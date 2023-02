Cheikh Fall: «Il Milan aveva fatto di tutto per Kolo Muani, però il ragazzo voleva andare in Germania». Le parole dell’intermediario

Cheikh Fall, intermediario di mercato, ha parlato a TMW e ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa tra Milan e Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole:

«Il Milan c’era, ci ha provato. Però il ragazzo voleva andare in Germania. Aveva voglia di provare il campionato tedesco per gli spazi per le sue caratteristiche. Il Milan però aveva fatto di tutto»