Champions: ora il Milan deve tornare grande, cinque partite per la verità

Champions: il Milan ora deve affrontare le prossime cinque gare come cinque finali. Contro il Benevento si attende la reazione

La seconda debacle in cinque giorni dopo Sassuolo. Ora il Milan deve assolutamente rialzarsi e risvegliarsi. I rossoneri sono quinti per differenza reti (scontro diretto).

Le prossime cinque sfide sono fondamentali per accedere alla Champions League. A San Siro il Diavolo affronterà il Benevento di Filippo Inzaghi (in corsa per non retrocedere). Ibrahimovic e compagni non devono fare sconti, dunque la caccia ai tre punti è d’obbligo. Poi sarà la volta della Juventus. All’Allianz i rossoneri si giocheranno la stagione.