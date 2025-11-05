Connect with us

Milan Champions League

Champions League, il programma delle partite di oggi: ci sono Atalanta e Inter.

Dopo le emozioni vissute nelle sfide disputate ieri sera, la massima competizione europea per club, la UEFA Champions League, prosegue oggi, mercoledì, con un programma ricchissimo di incontri imperdibili. Sebbene i rossoneri del Milan non scendano in campo, l’attenzione del pubblico italiano e del Direttore Sportivo Igli Tare sarà focalizzata su due grandi sfide che coinvolgono le altre formazioni del nostro Paese.

🇮🇹 Le Big Italiane e il Palinsesto Europeo

Il calendario del mercoledì presenta diverse sfide cruciali, ma l’attenzione è tutta per l’Inter, che giocherà tra le mura amiche, e l’Atalanta, impegnata in una trasferta difficile.

  • Inter-Kairat Almaty: La formazione nerazzurra scende in campo a San Siro per affrontare il Kairat Almaty, in una partita che potrebbe consolidare le ambizioni del club milanese nella fase a gironi.
  • Marsiglia-Atalanta: La “Dea” di Gian Piero Gasperini sarà impegnata in una trasferta calda contro l’Olympique Marsiglia. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il passaggio del turno in un girone estremamente equilibrato.

🌍 Tutti gli Incontri del Mercoledì di Champions League

Oltre alle gare che coinvolgono le squadre italiane, il programma offre match di altissimo livello che coinvolgono i top club europei. Ecco il dettaglio completo delle partite in programma per oggi, mercoledì, in Champions League:

PartitaCittà/NazioneNote Chiave
Pafos – VillarrealCipro / SpagnaSfida dall’esito incerto e ricca di talento.
Qarabag – ChelseaAzerbaigian / InghilterraBlues di Londra a caccia della qualificazione.
Ajax – GalatasarayPaesi Bassi / TurchiaClassica europea che promette spettacolo e gol.
Benfica – Bayer LeverkusenPortogallo / GermaniaScontro diretto cruciale per la testa del girone.
Club Bruges – BarcellonaBelgio / Spagnacatalani puntano al bottino pieno in trasferta.
Inter – Kairat AlmatyItalia / KazakistanOccasione importante per i nerazzurri.
Manchester City – Borussia DortmundInghilterra / GermaniaBig match tra due potenze del calcio continentale.
Marsiglia – AtalantaFrancia / ItaliaTrasferta difficile per la squadra di Gasperini.
Newcastle – Athletic BilbaoInghilterra / SpagnaScontro tra outsider che cercano il riscatto europeo.
