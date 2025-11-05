News
Champions League, il programma delle partite di oggi: ci sono Atalanta e Inter
Champions League, il programma delle partite di oggi: ci sono Atalanta e Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri
Dopo le emozioni vissute nelle sfide disputate ieri sera, la massima competizione europea per club, la UEFA Champions League, prosegue oggi, mercoledì, con un programma ricchissimo di incontri imperdibili. Sebbene i rossoneri del Milan non scendano in campo, l’attenzione del pubblico italiano e del Direttore Sportivo Igli Tare sarà focalizzata su due grandi sfide che coinvolgono le altre formazioni del nostro Paese.
🇮🇹 Le Big Italiane e il Palinsesto Europeo
Il calendario del mercoledì presenta diverse sfide cruciali, ma l’attenzione è tutta per l’Inter, che giocherà tra le mura amiche, e l’Atalanta, impegnata in una trasferta difficile.
- Inter-Kairat Almaty: La formazione nerazzurra scende in campo a San Siro per affrontare il Kairat Almaty, in una partita che potrebbe consolidare le ambizioni del club milanese nella fase a gironi.
- Marsiglia-Atalanta: La “Dea” di Gian Piero Gasperini sarà impegnata in una trasferta calda contro l’Olympique Marsiglia. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il passaggio del turno in un girone estremamente equilibrato.
🌍 Tutti gli Incontri del Mercoledì di Champions League
Oltre alle gare che coinvolgono le squadre italiane, il programma offre match di altissimo livello che coinvolgono i top club europei. Ecco il dettaglio completo delle partite in programma per oggi, mercoledì, in Champions League:
|Partita
|Città/Nazione
|Note Chiave
|Pafos – Villarreal
|Cipro / Spagna
|Sfida dall’esito incerto e ricca di talento.
|Qarabag – Chelsea
|Azerbaigian / Inghilterra
|I Blues di Londra a caccia della qualificazione.
|Ajax – Galatasaray
|Paesi Bassi / Turchia
|Classica europea che promette spettacolo e gol.
|Benfica – Bayer Leverkusen
|Portogallo / Germania
|Scontro diretto cruciale per la testa del girone.
|Club Bruges – Barcellona
|Belgio / Spagna
|I catalani puntano al bottino pieno in trasferta.
|Inter – Kairat Almaty
|Italia / Kazakistan
|Occasione importante per i nerazzurri.
|Manchester City – Borussia Dortmund
|Inghilterra / Germania
|Big match tra due potenze del calcio continentale.
|Marsiglia – Atalanta
|Francia / Italia
|Trasferta difficile per la squadra di Gasperini.
|Newcastle – Athletic Bilbao
|Inghilterra / Spagna
|Scontro tra outsider che cercano il riscatto europeo.