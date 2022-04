Champions League: City e Liverpool, elogio della bellezza

La serata di Champions League ribadisce la qualità assoluta di Manchester City e Liverpool, principali favorite alla conquista del titolo

(di Sandro Dall’Agnol) – Il primo round dei quarti di finale della Champions League ha un forte accento made in England. Prove di forza attese quelle di Manchester City e Liverpool che, a pochi giorni dalla super sfida dell’Etihad, mandano un chiaro messaggio all’Europa del calcio.

Sofferenza pressoché inevitabile quella vissuta dai Citizens al cospetto del Cholo Simeone e del suo Atletico Madrid, probabilmente la peggior squadra al mondo da affrontare in una sfida a eliminazione diretta.

Ma la corazzata di Guardiola non ha battuto ciglio per tutti i novanta minuti, dominando il gioco in lungo e in largo e non concedendo alcuna vera occasione ai Colchoneros. Necessaria è stata però la qualità delle sostituzioni: in un colpo solo dentro Bernardo Silva, Grealish e Foden, con proprio il talentino inglese a sconquassare i piani difensivi dei madrileni con giocate di livello superiore.

